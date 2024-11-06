Две россиянки избили пятерых молодых людей в торговом центре и были осуждены

В Тамбове осудили двух девушек, избивших пятерых молодых людей

В Тамбове осудили двух местных жительниц 18 и 16 лет за то, что они задирали граждан и избивали их в торговых центрах и в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тамбовской области.

Девушки признаны виновными по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Так, 18-летняя фигурантка получила один год и три месяца лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Вторая 16-летняя подсудимая получила один год лишения свободы условно.

Как установил суд, 18-летняя подсудимая неоднократно провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра. Она просила их выйти на улицу, где предъявляла претензии и избивала. Кроме того, в январе 2024 года вместе со своей 16-летней подругой они шли от торгового центра к остановке общественного транспорта и по дороге избили двух подростков. Потерпевшими по делу признаны пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в детском санатории в Светлогорске подростки избили 11-летнего мальчика.