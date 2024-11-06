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04:57, 6 ноября 2024Наука и техника

В галактике Андромеды обнаружили сотни сверхгигантских звезд

В галактике Андромеды и Треугольника обнаружили сотни сверхгигантских звезд
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom

Астрономы Пекинского университета, используя Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST), обнаружили около 300 кандидатов в сверхгиганты в галактиках Андромеды и Треугольника. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Сверхгиганты — это массивные эволюционировавшие звезды, отличающиеся значительной яркостью и размером по сравнению со звездами главной последовательности. Изучение этих объектов помогает лучше понимать процессы звездной эволюции, однако их наблюдения усложняются из-за удаленности и нахождения в сложных условиях, таких как плотные межзвездные облака и двойные звездные системы.

Для идентификации кандидатов команда ученых провела анализ данных десятого выпуска астрономического обзора LAMOST (DR10), что позволило систематически определить звезды в галактиках Андромеды (Мессье 31) и Треугольника (Мессье 33). Применение двух независимых критериев отбора обеспечило высокую надежность результатов, особенно для галактики Андромеды.

В результате анализа было идентифицировано 199 сверхгигантов в галактике Андромеды и 84 — в галактике Треугольника. Около 84 процентов кандидатов в Андромеде прошли оба критерия отбора, что подтвердило высокую вероятность, что они являются истинными сверхгигантами. В галактике Треугольника уровень достоверности составил около 67 процентов.

Среди звезд в Андромеде команда выделила 134 желтых сверхгиганта (YSG), 62 голубых сверхгиганта (BSG) и три красных сверхгиганта (RSG). В Треугольнике ученые обнаружили 53 YSG, 28 BSG и три RSG. Самой массивной звездой оказался сверхгигант в Андромеде, обозначенный как LAMOST J0043+4124, масса которого превышает 40 солнечных масс.

В своем исследовании авторы подчеркнули значимость собранных данных. Они представляют собой один из крупнейших каталогов сверхгигантов M31 и M33, охватывающий весь оптический диапазон длин волн и служащий важным ресурсом для изучения звездообразования и эволюции звезд в различных условиях.

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