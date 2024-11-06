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10:57, 6 ноября 2024Мир

Глава МИД Венгрии связал победу Трампа с урегулированием конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: победа Трампа означает урегулирование на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Победа кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа означает возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

«И есть больше шансов, чем когда-либо, что спустя почти 1000 дней на Украине наконец-то снова воцарится мир», — отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто также напомнил, что период первой администрации Трампа был временем большого успеха в отношениях Вашингтона и Будапешта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с огромной и самой необходимой в мире победой на выборах президента США. По его словам, успех кандидата от республиканцев стал «величайшим камбэком в политической истории США».

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