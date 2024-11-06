Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире

Орбан поздравил Трампа с огромной и самой необходимой в мире победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с огромной и самой необходимой в мире победой на выборах президента США. Об этом глава венгерского правительства написал на странице в соцсети X.

«Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира», — заявил политик.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии объявил о победе на выборах, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Он поблагодарил американский народ, подчеркнув, что это чрезвычайная честь быть выбранным сорок седьмым президентом США.