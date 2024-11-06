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10:55, 6 ноября 2024Мир

Орбан назвал победу Трампа на выборах самой необходимой в мире

Орбан поздравил Трампа с огромной и самой необходимой в мире победой на выборах
Семен Александров (редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с огромной и самой необходимой в мире победой на выборах президента США. Об этом глава венгерского правительства написал на странице в соцсети X.

«Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира», — заявил политик.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии объявил о победе на выборах, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Он поблагодарил американский народ, подчеркнув, что это чрезвычайная честь быть выбранным сорок седьмым президентом США.

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