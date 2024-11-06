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00:24, 6 ноября 2024Мир

Маск проголосовал на выборах президента США

Маск в Техасе проголосовал на выборах президента США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск.

Илон Маск.. Фото: David Swanson / Reuters

Предприниматель Илон Маск проголосовал на выборах президента США. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Миллиардер отдал свой голос в округе Кэмерон, штат Техас. До этого Маск открыто поддержал республиканца Дональда Трампа и участвовал в его предвыборной кампании.

Ранее The New York Times сообщила, что Маск планирует провести вечер выборов вместе с Трампом. По словам собеседников газеты, он будет в небольшой группе, наблюдающей за подведением итогов выборов в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как пишет NYT, демократы опасаются, что Маск может использовать свой аккаунт в соцсети X для распространения дезинформации о выборах.

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