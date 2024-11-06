Маск в Техасе проголосовал на выборах президента США

Предприниматель Илон Маск проголосовал на выборах президента США. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Миллиардер отдал свой голос в округе Кэмерон, штат Техас. До этого Маск открыто поддержал республиканца Дональда Трампа и участвовал в его предвыборной кампании.

Ранее The New York Times сообщила, что Маск планирует провести вечер выборов вместе с Трампом. По словам собеседников газеты, он будет в небольшой группе, наблюдающей за подведением итогов выборов в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как пишет NYT, демократы опасаются, что Маск может использовать свой аккаунт в соцсети X для распространения дезинформации о выборах.