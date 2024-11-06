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04:51, 6 ноября 2024Мир

На Западе раскрыли кошмарный сценарий итогов выборов в США

Daily Mail: затягивание оглашения победителя выборов в США вызовет беспорядки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Политический редактор Питер Ван Онселен рассказал, что затягивание оглашения победителя на президентских выборах в США может стать кошмарным сценарием для американцев и привести к массовым беспорядкам, сообщает Daily Mail.

По его словам, учитывая изменчивую политику Соединенных Штатов, слова, которые говорят друг о друге как кандидат от республиканцев Дональд Трамп, так и кандидат от демократов Камала Харрис, а также утверждения о том, что выборы в 2020 году были «украдены», что привело к серьезным беспорядкам в стране, затягивание процесса определения и оглашения нового главы государства создаст огромную напряженность, что потенциально является кошмарным сценарием.

Эксперт уточнил, что объявлять победителя президентских выборов на совместном заседании Конгресса должно конституционно назначенное должностное лицо, которым в настоящее время является вице-президент США.

«Представьте себе сценарий, в котором, после всех потенциальных пересчетов голосов, судебных разбирательств и заявлений о фальсификации выборов, Харрис затем подписывает свою собственную победу. Трамп сошел бы с ума», — отметил автор, добавив, что в иной ситуации Харрис окажется в унизительной ситуации, когда ей придется лично подписаться в проигрыше бывшему хозяину Белого дома.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с украинским президентом Дональд Трамп написал, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

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