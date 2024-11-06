На Западе задумались о шансе снятия санкций с России в одной сфере после победы Трампа

FT: трейдеры обсуждают шанс снятия санкций с РФ после победы Трампа

На Западе обсуждают возможность снятия санкций с России в сфере финансов после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник.

Как рассказал газете портфельный менеджер, утром 5 ноября «все только и говорят о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции». По его словам, трейдеры в западных банках задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем.

Выборы главы государства прошли в США 5 ноября. По предварительным данным, победил кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, а инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

