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21:57, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе задумались о шансе снятия санкций с России в одной сфере после победы Трампа

FT: трейдеры обсуждают шанс снятия санкций с РФ после победы Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Западе обсуждают возможность снятия санкций с России в сфере финансов после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник.

Как рассказал газете портфельный менеджер, утром 5 ноября «все только и говорят о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции». По его словам, трейдеры в западных банках задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем.

Выборы главы государства прошли в США 5 ноября. По предварительным данным, победил кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, а инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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