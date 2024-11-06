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12:15, 6 ноября 2024Культура

Опубликовано редкое фото сына Майкла Джексона

В сети появилось редкое фото младшего сына Майкла Джексона Блэнкета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Блэнкет (Биги) Джексон (в центре)

Блэнкет (Биги) Джексон (в центре). Фото: 4CRNS, WCP / BACKGRID / Legion-Media

В сети появилось редкое фото младшего сына американского поп-исполнителя Майкла Джексона Блэнкета (Биги). Кадр опубликовало The Mirror.

На фото Джексон-младший одет в черный костюм, который он дополнил белыми носками и черными лоферами. Журналисты увидели в образе сына легендарного исполнителя элементы стиля отца.

По данным СМИ, молодой человек появился на прощании с дядей, американским певцом и участником группы The Jackson 5 Тито Джексоном. На церемонии также присутствовали его брат и сестра Пэрис и Принс.

Ранее был раскрыт размер наследства, которое получила мать Майкла Джексона.

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