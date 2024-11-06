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20:05, 6 ноября 2024Путешествия

Отдыхающие на семейном пляже Испании наткнулись на тело туриста

Отдыхающие на пляже острова Лансароте наткнулись на тело британского туриста
Алина Черненко

Фото: Alberto Brevers / Globallookpress.com

Отдыхающие на пляже испанского острова Лансароте наткнулись на тело 34-летнего британского туриста. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 5 ноября на Плайя-Чика, который считается одним из лучших семейных пляжей курорта. Полиция проводит расследование, пока ничего подозрительного на месте обнаружено не было.

В конце августа мужчину без признаков жизни обнаружили на пляже другого испанского курорта в регионе Коста-дель-Соль. Очевидец сообщил о своей находке в службу спасения.

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