Отдыхающие на семейном пляже Испании наткнулись на тело туриста

Отдыхающие на пляже острова Лансароте наткнулись на тело британского туриста

Отдыхающие на пляже испанского острова Лансароте наткнулись на тело 34-летнего британского туриста. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 5 ноября на Плайя-Чика, который считается одним из лучших семейных пляжей курорта. Полиция проводит расследование, пока ничего подозрительного на месте обнаружено не было.

В конце августа мужчину без признаков жизни обнаружили на пляже другого испанского курорта в регионе Коста-дель-Соль. Очевидец сообщил о своей находке в службу спасения.