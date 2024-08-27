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20:05, 27 августа 2024Путешествия

Мужчину без признаков жизни нашли на популярном у туристов пляже на курорте Европы

The Olive Press: мертвого мужчину нашли на пляже в Коста-дель-Соль

Фото: Jesus Merida / Globallookpress.com

Мужчину без признаков жизни нашли на пляже испанского региона Коста-дель-Соль. Об этом пишет местное издание The Olive Press.

Уточняется, что 26 августа прохожий заметил тело человека примерно 50 лет, лежавшее рядом с лестницей у пляжа Плайя-дель-Карабайо на популярном у туристов курорте Европы. Очевидец сообщил о своей находке в службу спасения, и на место вскоре приехали Гражданская гвардия Испании, местная полиция, сотрудники гражданской обороны и парамедики.

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Как сообщает источник, власти не предоставили никакой дополнительной информации о личности человека или обстоятельствах происшествия.

В июне тело туриста, купавшегося в море во время шторма в Сочи, вынесло на берег спустя четыре дня. 24-летний молодой человек пропал без вести после того, как решил зайти в штормящее море.

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      Алина Черненко
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