Мужчину без признаков жизни нашли на популярном у туристов пляже на курорте Европы

The Olive Press: мертвого мужчину нашли на пляже в Коста-дель-Соль

Мужчину без признаков жизни нашли на пляже испанского региона Коста-дель-Соль. Об этом пишет местное издание The Olive Press.

Уточняется, что 26 августа прохожий заметил тело человека примерно 50 лет, лежавшее рядом с лестницей у пляжа Плайя-дель-Карабайо на популярном у туристов курорте Европы. Очевидец сообщил о своей находке в службу спасения, и на место вскоре приехали Гражданская гвардия Испании, местная полиция, сотрудники гражданской обороны и парамедики.

Как сообщает источник, власти не предоставили никакой дополнительной информации о личности человека или обстоятельствах происшествия.

В июне тело туриста, купавшегося в море во время шторма в Сочи, вынесло на берег спустя четыре дня. 24-летний молодой человек пропал без вести после того, как решил зайти в штормящее море.