Парень заглянул в семейный сейф и узнал неприятный факт

Пользователь Reddit рассказал на портале, что заглянул в семейный сейф и узнал неприятный факт об оставленном родителями завещании. Он признался, что открытие обескуражило его.

По словам 31-летнего рассказчика, будучи дома у родителей, он решил заглянуть в семейный сейф, поскольку хранит там свое оружие для охоты. «Доставая его, я решил немного порыться в сейфе. Я тогда и не подумал, что сую нос куда не надо: у всей семьи есть шифр к сейфу, просто я раньше не изучал его содержимое», — пояснил он.

Среди прочих вещей парень обнаружил в сейфе конверт с логотипом юридической фирмы, внутри которого было завещание родителей. «Как вы уже могли догадаться, я получу меньше, чем моя родня», — добавил автор поста. Он указал, что его старшей сестре и старшему брату, согласно завещанию, должно отойти по 40 процентов от состояния родителей, в то время как ему — только 20 процентов.

«Я не знаю, почему они так решили. Единственное, что приходит мне на ум: брат и сестра состоят в браке и у них есть дети, а я одинок и не собираюсь заводить детей», — рассудил рассказчик. Он заверил, что состоит в хороших отношениях с родителями. Парень также признался, что открытие сильно расстроило его и он не может выкинуть мысли о завещании из головы. Автор публикации обратился к пользователям Reddit и попросил у них совета, а также возможных объяснений решения родителей.

«Не рассматривай это так, как будто родители должны тебе наследство, это их деньги», «Честно говоря, тебя это не касается. Это не твои деньги», — обратились к рассказчику комментаторы. Многие также посоветовали парню поговорить с родителями, однако при этом не обвинять их ни в чем. Другие предположили, что его мать и отец решили распределить наследство таким образом из-за семейного статуса своих детей.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как купила дом и узнала жуткую правду о единственном в округе соседе. Многие комментаторы посоветовали ей приобрести оружие.