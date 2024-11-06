В США похитителя ребенка нашли спустя 40 лет по образцу ДНК с места преступления

В США пожилого мужчину, подозреваемого в похищении и изнасиловании ребенка, арестовали спустя почти 40 лет после преступления. Об этом пишет People.

61-летнего Дэвида Мундта подозревают в том, что в июле 1986 года он проник в чужой дом в штате Аризона, ограбил его и похитил из него ребенка. По версии полиции, затем он привел ребенка на строительную площадку и начал насиловать его. Когда тот заплакал, похититель сбежал. На рассвете ребенка нашли разносчики газет и вернули его семье.

Следствию удалось выяснить, что спустя несколько лет Мундт совершил похожее нападение на ребенка в штате Техас. Образцы ДНК, собранные на местах обоих преступлений, совпали, но не смогли привести к мужчине, поскольку его не было в базе данных. Мундта нашли лишь в 2024 году благодаря методу генетической генеалогии. Его поймали в Техасе.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудница полиции нашла преступника, из-за которого она 25 лет назад лишилась отца. Все это время он прятался от правосудия на ферме в сельской местности.