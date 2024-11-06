Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:08, 6 ноября 2024Из жизни

Похитителя ребенка нашли спустя 40 лет

В США похитителя ребенка нашли спустя 40 лет по образцу ДНК с места преступления
Юлия Юткина
Юлия Юткина
David Roy Mundt

David Roy Mundt. Фото: Gregg County Sheriff's Office

В США пожилого мужчину, подозреваемого в похищении и изнасиловании ребенка, арестовали спустя почти 40 лет после преступления. Об этом пишет People.

61-летнего Дэвида Мундта подозревают в том, что в июле 1986 года он проник в чужой дом в штате Аризона, ограбил его и похитил из него ребенка. По версии полиции, затем он привел ребенка на строительную площадку и начал насиловать его. Когда тот заплакал, похититель сбежал. На рассвете ребенка нашли разносчики газет и вернули его семье.

Материалы по теме:
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Следствию удалось выяснить, что спустя несколько лет Мундт совершил похожее нападение на ребенка в штате Техас. Образцы ДНК, собранные на местах обоих преступлений, совпали, но не смогли привести к мужчине, поскольку его не было в базе данных. Мундта нашли лишь в 2024 году благодаря методу генетической генеалогии. Его поймали в Техасе.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудница полиции нашла преступника, из-за которого она 25 лет назад лишилась отца. Все это время он прятался от правосудия на ферме в сельской местности.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон после победы Трампа обратился к европейским лидерам. Чего он опасается?

      На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

      Домохозяек призвали не мыть окна газетой

      100-летняя женщина назвала свои секреты долголетия

      Обнаружены подходящие для термоядерных реакторов материалы

      Депутат Бородай назвал ответственного за слив записи с его фразой о «лишних людях» на СВО

      Макрон призвал ЕС к реакции на победу Трампа

      В Кремле напомнили о временах почти равных бюджетов России и Нью-Йорка

      Семья рысей прогулялась по первому снегу в российском заповеднике

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше