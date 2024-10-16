Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:40, 16 октября 2024Из жизни

Женщина стала следователем ради отца и нашла убившего его 25 лет назад преступника

В Бразилии сотрудница полиции раскрыла убийство отца 25-летней давности

Фото: @Tmiharini

В Бразилии сотрудница полиции нашла преступника, из-за которого она 25 лет назад лишилась отца. Об этом пишет Nova 1.

В феврале 1999 года отец Джислейн Сильвы де Деус играл в бильярд с друзьями. Неожиданно в бар вошел мужчина и выстрелил в него из пистолета. Ранение оказалось смертельным. Как оказалось, это была месть за невыплаченный долг: отец не отдал знакомому сумму в 150 бразильских реалов (по курсу 1999 года эта сумма эквивалента примерно 1700 рублям). Стрелявшего так и не нашли.

Материалы по теме:
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека. Как она сломала ему жизнь?
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека.Как она сломала ему жизнь?
29 мая 2023
«Я не жалуюсь» История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
«Я не жалуюсь»История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
12 декабря 2020
«Смертная казнь — для простых смертных» Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
«Смертная казнь — для простых смертных»Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
28 апреля 2018
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все» Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все»Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
18 ноября 2022

Когда это произошло, Джислейн Сильве де Деус было девять лет. Узнав о смерти отца, она решила стать полицейским. В 18 лет поступила на юридический факультет, а после учебы стала работать в системе исполнения наказаний. Неся службу в тюрьме, де Деус фантазировала о том, как туда привезут мужчину, выстрелившего в отца. Спустя годы женщину перевели в убойный отдел и назначили следователем. Попав туда, она возобновила расследование произошедшего 25 лет назад преступления и сумела его раскрыть.

Преступником оказался некий Альвес Гомес: сейчас ему 60 лет, и все это время он прятался от правосудия на ферме в сельской местности. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Когда я увидела, что человек, виновный в смерти моего отца, наконец-то оказался в наручниках, я не смогла сдержать слез. Это был взрыв чувств, который перерос в слезы облегчения, поскольку казалось, что этот день никогда не наступит

Джислейн Сильва де Деус

Ранее сообщалось, что в США подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью ДНК на сигаретном окурке. Его обвиняют в том, что он изнасиловал женщину, а затем расправился с ней.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Начался суд по делу авторитетного российского генерала. Военного могли подбить на аферу из-за тяги к ставкам на спорт

      В НАТО заявили о необходимости определения границ Украины

      Неизвестный поджег номер женщины в отеле в Москве

      Журова оценила выступление Бетербиева под флагом Канады

      Ушел из жизни народный артист России и Татарстана

      Журналист рассказал об уничтожении «огромного количества» техники НАТО в Курской области

      Семье растерзанной львами сотрудницы парка окажут помощь

      ВСУ атаковали беспилотниками российский регион

      Женщина стала следователем ради отца и нашла убившего его 25 лет назад преступника

      На Украине назвали последствия провала плана Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше