Популярная актриса попала в больницу после приема «Оземпика»

Актриса Лисандра Сильва оказалась в инвалидной коляске после «Оземпика»

Популярная кубинская актриса Лисандра Сильва попала в больницу после приема «Оземпика», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда фильма «Элвин и Бурундуки» рассказала, что данный препарат ей порекомендовал врач. По ее словам, она попробовала его только один раз, поскольку о нем многие говорили.

«Мой уровень сахара упал настолько, что мне пришлось позвонить отцу моих детей, когда я почувствовала, что теряю сознание, а мои дети спали рядом со мной. В итоге я оказалась в клинике в инвалидной коляске», — призналась знаменитость и отметила, что нет ничего лучше, чем ведение здорового образа жизни.

В сентябре сообщалось, что сестра британской модели Кейт Мосс Лотти была госпитализирована в больницу после передозировки «Оземпиком». Тогда манекенщица рассказала, что ввела в ногу большую дозу препарата. По ее словам, у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием.