Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее карьере

Модель Playboy и порнозвезда Вайолет Восс раскрыла отношение мужа к ее карьере. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

Порноактриса рассказала, что супруг поддерживал ее с самого начала карьеры. Помимо этого, по словам модели, муж помогает ей решать вопросы, связанные с ее работой. «Финансовые, юридические аспекты, а также вопросы, связанные с авторским правом, документацией, в которые я не хочу вникать», — пояснила Восс.

Девушка добавила, что ей приятно состоять в отношениях с человеком, который поддерживает ее деятельность. «Я знаю, что некоторым в индустрии очень сложно с этим», — подчеркнула она.

Ведущая подкаста Холли Рэндалл отметила, что ведение корпоративной документации является огромной частью работы секс-работников. «Многие люди не понимают, что секс-работники по сути являются владельцами малого бизнеса», — заявила Рэндалл, с чем согласилась ее собеседница.

Ранее американская эротическая модель, 54-летняя звезда порно Сайрен Де Мер рассказала, как попала в индустрию в 37 лет благодаря мужу.