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13:40, 6 ноября 2024Мир

Премьер Индии поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер Индии Моди поздравил Дональда Трампа с победой на выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: White House / Globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах и пожелал скорейшего возобновления сотрудничества. Об этом политик заявил в соцсети X.

«Поскольку вы развиваете успех своего предыдущего президентского срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального стратегического партнерства между Индией и США. Давайте вместе работать на благо наших народов и способствовать миру, стабильности и процветанию во всем мире», — написал он.

Ранее Трампа с победой поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал победу политика на выборах «историческим возвращением в Белый дом» и заявил, что это открывает новые возможности для «великого союза» между Израилем и США.

Также политика поздравили канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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