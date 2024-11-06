В России назвали последствие победы Трампа на выборах для Запада

Депутат ГД Чепа спрогнозировал раскол Запада после победы Трампа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа спрогнозировал раскол Запада после победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом последствии депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Запад сейчас расколется. Евросоюз займет выжидательную позицию. Все будут ожидать, какие события будут дальше», — считает Чепа.

По словам депутат, с победой Трампа на Украине начнется хаос.

«Ситуация на фронтах и так крайне тяжелая для ВСУ, а сейчас будет провальной. Я думаю, и дезертирство, и эмиграция с Украины резко возрастут», — заключил он.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США», а его президентский срок еще станет «поистине золотым веком для США».

Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538. По последним данным, Трамп набрал 267 голосов.