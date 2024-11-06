Раскрыт рекордный бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе

Фильм «Марти Величайший» с Тимоти Шаламе стал самым дорогим в истории студии A24

Фильм «Марти Величайший» (Marty Supreme) режиссера Джоша Сэфди стал самым дорогим в истории студии A24. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, на картину с Тимоти Шаламе в главной роли потратили около 90 миллионов долларов, тогда как бюджет предыдущего рекордсмена студии, картины «Падение империи», составил 50 миллионов.

Издание описывает проект как динамичную комедию в духе «Поймай меня, если сможешь» и «Волка с Уолл-cтрит», несмотря на то, что за основу сюжета взята реальная личность — игрок в настольный теннис Марти Рейсман, роль которого досталась Шаламе. Помимо него, в «Марти Величайшем» играют Гвинет Пэлтроу и рэпер Tyler The Creator.

Ранее стало известно, что музыкант The Weeknd получил первую главную роль в полнометражном фильме.