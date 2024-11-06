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08:58, 6 ноября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о сокрытии Украиной реальных потерь после удара по заводу «Мотор Сич»

Рогов: Украина скрывает реальные потери после удара по заводу «Мотор Сич»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Украины скрывают реальные потери после удара Вооруженных сил России по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«После прилета по заводу "Мотор Сич" на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только 6 погибших и 22 раненых», — рассказал Рогов.

Он добавил, что в цеху производились комплектующие для БПЛА, а на данный момент происходит реальный подсчет потерь, поскольку власти пытаются контролировать, чтобы видео и фото цеха не попали в интернет.

Ранее об ударе ВС России по заводу сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Уточнялось, что на заводе «Прогресс» ВСУ изготавливают двигатели для ракет РСЗО и ремонтируют тяжелую технику. Известно, что в некоторых помещениях завода находятся склады боеприпасов.

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