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12:47, 6 ноября 2024Ценности

Россиянам назвали устаревшую и модную верхнюю одежду

CDEK.Shopping: пуховик-одеяло и прямое строгое пальто вернулись в моду
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали устаревшую и самую модную верхнюю одежду 2024 года. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель Fashion категории CDEK.Shopping Елизавета Попова.

В первую очередь эксперт призвала читателей обратить внимание на пуховик-одеяло, а также пуховики с меховой отделкой, которые через десятилетие вновь вернулись в моду. При этом куртки средней длины с резинкой внизу она назвала неактуальными. «Такая модель пуховика ломает пропорции фигуры и визуально сокращает рост», — уточнила Попова.

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Что касается пальто, специалистка рекомендует выбирать либо вечную классику — прямое строгое пальто ниже колена, — либо трендовые модели с объемными плечами. «Если вы фанат оверсайза, то примерьте объемное двубортное пальто. Оно выглядит интереснее за счет дополнительного ряда пуговиц», — говорит она и добавляет, что пальто с капюшоном и укороченными рукавами потеряли свою актуальность.

Кроме того, наблюдается тренд на шубы, считает собеседница издания, но только винтажные модели или варианты из эко-меха. «Модными стали объемные и даже слегка бесформенные шубы, а также укороченные варианты и модели с поясом, — подытожила Попова. — К анти-трендам относятся шубы с горизонтальными узорами, а также с широкими рукавами».

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