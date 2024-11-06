Россиянам назвали устаревшую и модную верхнюю одежду

CDEK.Shopping: пуховик-одеяло и прямое строгое пальто вернулись в моду

Россиянам назвали устаревшую и самую модную верхнюю одежду 2024 года. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель Fashion категории CDEK.Shopping Елизавета Попова.

В первую очередь эксперт призвала читателей обратить внимание на пуховик-одеяло, а также пуховики с меховой отделкой, которые через десятилетие вновь вернулись в моду. При этом куртки средней длины с резинкой внизу она назвала неактуальными. «Такая модель пуховика ломает пропорции фигуры и визуально сокращает рост», — уточнила Попова.

Что касается пальто, специалистка рекомендует выбирать либо вечную классику — прямое строгое пальто ниже колена, — либо трендовые модели с объемными плечами. «Если вы фанат оверсайза, то примерьте объемное двубортное пальто. Оно выглядит интереснее за счет дополнительного ряда пуговиц», — говорит она и добавляет, что пальто с капюшоном и укороченными рукавами потеряли свою актуальность.

Кроме того, наблюдается тренд на шубы, считает собеседница издания, но только винтажные модели или варианты из эко-меха. «Модными стали объемные и даже слегка бесформенные шубы, а также укороченные варианты и модели с поясом, — подытожила Попова. — К анти-трендам относятся шубы с горизонтальными узорами, а также с широкими рукавами».

В июле россиянам раскрыли способы избежать неуместного наряда.