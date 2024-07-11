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13:30, 11 июля 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы избежать неуместного наряда

СDEK.Shopping: баланс ярких и базовых вещей поможет избежать неуместного наряда

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Руководитель категории Fashion в CDEK.Shopping Елизавета Попова раскрыла россиянам способы избежать неуместного образа. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала грамотно сочетать предметы гардероба между собой. «Если вы выбираете яркую и броскую вещь, например дизайнерскую блузку с блестками, постарайтесь дополнить ее более спокойными, нейтральными и базовыми элементами гардероба. Это поможет сохранить гармонию и не перегрузить наряд», — уточнила она.

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Кроме того, по словам специалистки, следует обратить особенное внимание на аксессуары. «Важно, чтобы аксессуары не конкурировали между собой и не отвлекали внимание от основного наряда», — пояснила собеседница издания и добавила, что оригинальности образу помимо аксессуаров могут придать разные текстуры тканей.

Вдобавок важно подобрать качественные базовые вещи, считает Попова. Эксперт также напомнила об экспериментах с цветом. «Летний сезон — отличное время для экспериментов. Однако, чтобы не выглядеть слишком ярко и неуместно, стоит выбрать один основной цвет и дополнять его нейтральными оттенками», — отметила она и добавила, что следует учитывать и стиль жизни.

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      Карина Черных
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