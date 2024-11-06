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19:40, 6 ноября 2024Россия

Российский военный отказался читать письмо ребенка и объяснил причину

Сражающийся под Курском военный Кот заявил, что отказался читать письмо ребенка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Вести. Курск»

Сражающийся под Курском военный с позывным Кот заявил, что отказался читать письмо, которое ему прислал ради поддержки российский ребенок. Репортаж со словами Кота показал телеканал «Вести. Курск» в Telegram.

По словам военнослужащего, письмо он получил вместе с гуманитарной помощью — связанными волонтерами носками. «Привезли носки в зип-пакете. Видимо, бабушка связала носки, а там было еще от ребенка письмо», — пояснил он.

«Это, конечно, очень трогательная история, но я не смог его прочитать, просто убрал в сторону», — рассказал боец. Кот объяснил, что прочитать письмо ребенка ему было эмоционально сложно. «Тяжело на самом деле», — объяснил причину поступка боец.

Ранее родители не вернувшегося со специальной военной операции жителя Тюмени получили письмо с его предсмертными просьбами. Россияне подчеркнули, что уже выполнили все эти просьбы.

ЖЗЛ
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