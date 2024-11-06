Сантехник установил скрытую камеру в ванной комнате и тайно снимал обнаженную клиентку

В Бельгии сантехник из муниципалитета Лохристи, провинция Восточная Фландрия, тайно снимавший клиентку и собственную жену, когда те были обнажены, получил три года тюрьмы. Об этом сообщает VRT.

Расследование против бельгийца началось в мае 2023 года после обращения в полицию его супруги. Женщина рассказала, что осенью 2021-го обнаружила на его компьютере два подозрительных видеоролика. На видео была запечатлена голая женщина, принимающая душ. Мужчина признался жене, что установил скрытую камеру в ванной комнате клиентки. После признания он убрал камеру и удалил видео.

Позднее жена нашла на компьютере мужа папку, в которой хранились тайно снятые фотографии женщин, в том числе и ее самой. Вскоре она подала на развод. После этого мужчина установил скрытую камеру в их спальне. Устройство было обнаружено женщиной случайно. Также выяснилось, что бельгиец тайно снимал жену через замочную скважину двери в ванной, когда она принимала душ.

Во время обыска у сантехника нашли две карты памяти, мобильный телефон, ноутбук и планшет. В памяти всех устройств были «изображения сексуального насилия над несовершеннолетними». Мужчина признал себя виновным. В итоге его приговорили к трем годам и трем месяцам тюрьмы и обязали выплатить пострадавшим 23 тысячи евро. Кроме того, его на десять лет лишили права участвовать в политической жизни страны.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре мужчина установил скрытые камеры в туалете родственницы и использовал полученные кадры, чтобы генерировать при помощи искусственного интеллекта порно с ее участием. Его приговорили к пяти месяцам тюрьмы.