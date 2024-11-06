Семья рысей прогулялась по первому снегу в российском заповеднике

Семья рысей прогулялась по первому снегу в Окском заповеднике

В Окском заповеднике семья рысей прогулялась по первому снегу. Соответствующее сообщение появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

Старший научный сотрудник Надежда Панкова рассказала, что за этот год рыси редко попадали в объективы фотоловушек. Однако одна из камер зафиксировала прогулку самки и ее детенышей, которые родились весной. По словам Панковой, в настоящий момент они ходят по заповеднику вместе с матерью и осваивают охотничьи навыки.

«Отец не помогает матери кормить котят и бродит своими охотничьими тропами, хотя их участки обитания пересекаются. Охотиться ей приходится раза в два-три больше, чем самцу. Одной взрослой рыси пойманного зайца хватило бы на несколько дней, а детям подавай по зайцу в день, не меньше», — рассказала специалист.

Ранее сообщалось, что ночная охота рыси попала в объектив фотоловушки «Брянского леса».