Ночная охота рыси попала в объектив фотоловушки российского заповедника. Соответствующие кадры приводит природный комплекс «Брянский лес».
На размещенном фото запечатлена рысь, которая подошла к кормушке для лосей и принялась из нее есть. Уточняется, что снявшая данные кадры камера установлена недалеко от кордона «Пролетарский». Также сотрудники заповедника отметили, что прежде у кормушки были замечены медведи.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области медведь, который регулярно объедал кормушку лосей, попал в объектив фотоловушки. Медведь подошел к деревянному ящику с зерном, отодвинул крышку, понюхал еду, поел и ушел.