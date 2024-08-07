Фотоловушка Брянского заповедника запечатлела ночную охоту рыси

Ночная охота рыси попала в объектив фотоловушки российского заповедника. Соответствующие кадры приводит природный комплекс «Брянский лес».

На размещенном фото запечатлена рысь, которая подошла к кормушке для лосей и принялась из нее есть. Уточняется, что снявшая данные кадры камера установлена недалеко от кордона «Пролетарский». Также сотрудники заповедника отметили, что прежде у кормушки были замечены медведи.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области медведь, который регулярно объедал кормушку лосей, попал в объектив фотоловушки. Медведь подошел к деревянному ящику с зерном, отодвинул крышку, понюхал еду, поел и ушел.