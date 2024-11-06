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12:25, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Сообщение об ударе российской ПВО по дому в Белгороде не подтвердилось

На Украине распространили фейк об ударе российских сил ПВО по дому в Белгороде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Telegram-канал «Украина 24/7» опубликовал фотографии последствий атаки на жилой дом в Белгороде, случившейся во вторник, 5 ноября, и сообщил, что это — результат работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Российская ПВО провела расчеты для сбития неизвестных беспилотников — результаты на кадрах», — говорится в подписи к кадрам.

На самом деле по белгородской многоэтажке ударил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствует видеозапись, на которую попал момент атаки. На ролике видно, как дрон летит в сторону здания и попадает в него.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в жилой дом попал именно дрон ВСУ.

Также известно, что ВСУ атаковали белгородскую многоэтажку испанским беспилотником Columba. Украинские военные использовали этот дрон для ударов по России и раньше.

Информация о том, что удар по жилому дому в Белгороде произошел в результате работы российской системы ПВО, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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