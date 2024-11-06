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17:13, 6 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о попадании ВСУ в масштабную ловушку близ Купянска

SHOT: ВС России заняли 23 опорных пункта, загнав в ловушку ВСУ близ Купянска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Подразделения Армии России взяли в масштабную ловушку Вооруженные силы Украины (ВСУ) близ Купянска. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«ВСУ попытались атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, но вовремя были замечены разведкой — по пехоте и технике был нанесен удар артиллерией и экипажем Су-34», — пишет SHOT.

Как отмечает канал, что после нанесения удара российские штурмовики смогли взять «в клещи» участок, заняв 23 опорных пункта ВСУ и приблизившись к Купянску. До города российским военнослужащим осталось 1,5 километра.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области. По словам чиновника, уверенное положение Армии России открывает возможности для наступления по нескольким направлениям, включая Купянск и Боровую.

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