SHOT: ВС России заняли 23 опорных пункта, загнав в ловушку ВСУ близ Купянска

Подразделения Армии России взяли в масштабную ловушку Вооруженные силы Украины (ВСУ) близ Купянска. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«ВСУ попытались атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, но вовремя были замечены разведкой — по пехоте и технике был нанесен удар артиллерией и экипажем Су-34», — пишет SHOT.

Как отмечает канал, что после нанесения удара российские штурмовики смогли взять «в клещи» участок, заняв 23 опорных пункта ВСУ и приблизившись к Купянску. До города российским военнослужащим осталось 1,5 километра.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области. По словам чиновника, уверенное положение Армии России открывает возможности для наступления по нескольким направлениям, включая Купянск и Боровую.