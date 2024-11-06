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16:58, 6 ноября 2024Россия

Стратегическое значение Купянска для России и Украины объяснили

Военный эксперт Дандыкин: Купянск — важнейший логистический центр для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Купянск — это важнейший логистический центр по снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О стратегическом значении населенного пункта для России и Украины специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Купянск — это важнейший логистический путь и центр Харьковской области, в том числе центр по снабжению группировок ВСУ

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

«Как известно, в 2022 году мы уже были в Купянске, но вынуждены были отойти осенью 2022 года. Сейчас наше продвижение очевидно, и враг может оказаться в незавидном положении, называемым котлом. Освобождаются ближайшие села, населенные пункты. То есть это очень серьезно. Это продвижение на харьковское направление», — заявил Дандыкин.

Ранее подразделения Вооруженных сил (ВС) России взяли в масштабную ловушку ВСУ близ Купянска. Отмечается, что штурмовики смогли взять «в клещи» участок, заняв 23 опорных пункта ВСУ и приблизившись к Купянску. По последним данным, до города российским военным осталось 1,5 километра.

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