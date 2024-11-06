Суд отказал россиянке в компенсации за обидевшее ее слово «овца»

В Пермском крае суд отказал женщине в компенсации за оскорбившее ее слово «овца»

В Пермском крае суд отказал женщине в удовлетворении иска о компенсации за оскорбившее ее слово «овца». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жительница Лысьвы обратилась в суд с иском о компенсации за оскорбление в размере 20 тысяч рублей на женщину из этого же населенного пункта, которая назвала ее «овцой». И просила возбудить административное дело по статье 5.61 («Оскорбление») КоАП, но в этом ей было отказано.

По словам юриста Александра Митрюка, суд отказал в удовлетворении иска. Опираясь на «Словарь русского языка» в котором уточняется, что слово "оскорбить" означает тяжело обидеть человека, а также на «Словарь русской брани», в котором слово «овца» отсутствует. Употребляя это определение в адрес оппонента, говорящий может иметь в виду сбившегося с правильного пути человека.

До 15 ноября определен срок подачи возражений, после дело будет передано в Пермский краевой суд.

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