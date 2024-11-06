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05:01, 6 ноября 2024Наука и техника

Боевое превосходство лучшего танка России объяснили

Депутат Спиридонов: российский танк Т-90 превосходит все иностранные аналоги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский танк Т-90, названный лучшим в мире, обладает боевым превосходством по сравнению с иностранными аналогами, рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Высокую эффективность самого мощного танка на вооружении российской армии депутат объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Спиридонов подчеркнул, что принятый на вооружение более двадцати лет назад танк Т-90 оказался самым эффективным по сравнению с иностранными разработками и «фактически открыл историю танкостроения XXI века».

«Российская боевая машина танк Т-90 опережает и западные, и китайские танки по целому ряду тактико-технических показателей. Танк Т-90 изначально создавался как конкурент американскому танку "Абрамс". Однако российские оружейники не стали делать тяжелую неповоротливую машину, как у американцев, а решили сыграть на большей маневренности за счет меньшего веса и огневом превосходстве за счет лучшего вооружения и современных боеприпасов», — отметил депутат.

Среди преимуществ: высокая ремонтная пригодность — в сравнении с западным аналогами, которые требуют длительного и дорогого ремонта: наш может ремонтироваться в условиях передовой, и, значит, быстро возвращаться в строй. Также на танке применена современная высокопрочная броня, которая защищает экипаж от бронебойных снарядов и противотанковых управляемых ракет. Добавлю, что у танка низкий силуэт, что, безусловно, является стратегическим преимуществом

Александр Спиридоновзампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Депутат добавил, что все комплектующие танка производятся в России, что, по его словам, помогает обеспечивать технологическую независмость.

Ранее президент России Владимир Путин назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшей машиной своего класса в мире. «Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — сказал президент.

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