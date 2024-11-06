Трамп победил на выборах в месте покушения на него

Трамп побеждает в округе Батлер в Пенсильвании, где было совершено покушение

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в округе Батлер в штате Пенсильвания, где летом на него было совершено покушение. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что Трамп набрал в округе 65,9 процента голосов. Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля, 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл стрельбу из винтовки типа AR-15 с крыши здания, ранив политика в ухо.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев набрал 230 голосов выборщиков — 85 процентов из необходимых 270 голосов. Его оппонентка от демократов, вице-президент США Камала Харрис набрала уже 205 голосов выборщиков.