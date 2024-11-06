В Израиле сообщили о выпущенной ракете из Ливана

ЦАХАЛ: около аэропорта имени Бен-Гуриона упала ракета, выпущенная из Ливана

Около аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле зафиксировано падение ракеты, которая была выпущена с территории Ливана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Ракета упала в одном из центральных районов Израиля, около аэропорта имени Бен-Гуриона (...). Ракета была выпущена ливанским шиитским движением "Хезболла", было запущено десять ракет, причем большинство из них было перехвачено израильской системой противовоздушной обороны. Пострадавших в результате атаки нет», — отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

Вследствие атаки было задержано несколько рейсов. В данный момент аэропорт снова открыт и работает в штатном режиме.

Ранее замкомандующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что США и Израиль могут нанести превентивный удар по Ирану.