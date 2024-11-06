Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:42, 6 ноября 2024Россия

В МГУ назвали причину перевода студентов на дистанционное обучение

Физфак МГУ: студенты перешли на дистанционное обучение из-за кори до 23 ноября
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Физический факультет МГУ объяснил решение перевести студентов на дистанционное обучение. Причина названа в сообщении администрации физфака, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что противоэпидемические меры были введены в связи с распространением кори. «Все учебные занятия, а также МФК и спецкурсы, проходящие в том числе вне основного здания физического факультета (для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина), проводятся в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно.

В феврале текущего года сообщалось, что как минимум в 16 российских регионах ощущается нехватка вакцин от кори. Как отметили эксперты, дефицит вакцин возник из-за вспышки заболевания. Заболеваемость этой инфекцией выросла в 80 раз по сравнению с 2022 годом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден поздравил Трампа с победой

      Депутат Рады объяснила дефицит специалистов в ВСУ

      Шольц уволил министра финансов Германии

      На Украине военкомам разрешили взламывать жилье

      Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой

      Байден выступит перед нацией по итогам выборов

      Байден отправит Украине последний пакет помощи

      Мотивирующего женщин блогера Голдырева арестовали за изнасилование

      Будущий еврокомиссар по обороне заявил о цели подготовить ЕС к военным сценариям

      Байден пригласил Трампа в Белый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше