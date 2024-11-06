В МГУ назвали причину перевода студентов на дистанционное обучение

Физфак МГУ: студенты перешли на дистанционное обучение из-за кори до 23 ноября

Физический факультет МГУ объяснил решение перевести студентов на дистанционное обучение. Причина названа в сообщении администрации физфака, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что противоэпидемические меры были введены в связи с распространением кори. «Все учебные занятия, а также МФК и спецкурсы, проходящие в том числе вне основного здания физического факультета (для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина), проводятся в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно.

В феврале текущего года сообщалось, что как минимум в 16 российских регионах ощущается нехватка вакцин от кори. Как отметили эксперты, дефицит вакцин возник из-за вспышки заболевания. Заболеваемость этой инфекцией выросла в 80 раз по сравнению с 2022 годом.