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09:08, 6 ноября 2024Россия

В России захотели ликвидировать лигу трезвости

Минюст РФ потребовал ликвидировать «Международную лигу трезвости и здоровья»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минюст РФ потребовал ликвидировать «Международную лигу трезвости и здоровья», обратившись с иском в Тушинский суд Москвы, передает РИА Новости.

Министерство просит прекратить деятельность лиги и исключить ее из сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

Источник агентства уточнил, что причиной стало то, что лига несколько лет не сдавала отчетность о своей деятельности и «не реагировала на внесудебные меры». Суд вынесет решение после 11 ноября.

Как уточняет РБК, Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья» был учрежден в июне 1999 года в Москве. Он заявлен как общественная организация, занимающаяся изданием книг и газет, дающая профессиональное образование и ведущая общую врачебную практику. Президентом НКО является Александр Бодров. Данные о бухгалтерской отчетности по меньшей мере с 2014 года для компании отсутствуют.

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