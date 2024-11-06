В России захотели запретить дарксторы в жилых домах

Минстрою России предложили запретить дарксторы в жилых домах

Минстрою России предложили запретить дарксторы в жилых домах. Об этом сообщает «Российская газета».

Обращение с просьбой определить правовой статус дарксторов и ограничить их размещение в жилых домах направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Автором обращения выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что на магазины-склады, где хранят продукцию и комплектуют розничные заказы для доставки покупателям домой курьерами, в последнее время часто жалуются россияне. Сами дарксторы начали массово размещать в многоквартирных домах из-за активного развития коммерческой деятельности маркетплейсов. Несмотря на то что в домах официально запрещено организовывать склады, дарксторы появляются в них из-за отсутствия официального определения термина «даркстор». Жители таких домов жалуются на постоянную разгрузку товаров во дворе, шум и скопление курьеров, которые часто ведут себя некорректно.

Ранее россиянам посоветовали сдавать в аренду фасады и общее имущество в многоквартирных домах. Полученные деньги можно потратить на домовые нужды, в том числе на ремонт, оплату коммунальных услуг, благоустройство и другие цели.