Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 6 ноября 2024Экономика

В России захотели запретить дарксторы в жилых домах

Минстрою России предложили запретить дарксторы в жилых домах
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Минстрою России предложили запретить дарксторы в жилых домах. Об этом сообщает «Российская газета».

Обращение с просьбой определить правовой статус дарксторов и ограничить их размещение в жилых домах направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Автором обращения выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что на магазины-склады, где хранят продукцию и комплектуют розничные заказы для доставки покупателям домой курьерами, в последнее время часто жалуются россияне. Сами дарксторы начали массово размещать в многоквартирных домах из-за активного развития коммерческой деятельности маркетплейсов. Несмотря на то что в домах официально запрещено организовывать склады, дарксторы появляются в них из-за отсутствия официального определения термина «даркстор». Жители таких домов жалуются на постоянную разгрузку товаров во дворе, шум и скопление курьеров, которые часто ведут себя некорректно.

Ранее россиянам посоветовали сдавать в аренду фасады и общее имущество в многоквартирных домах. Полученные деньги можно потратить на домовые нужды, в том числе на ремонт, оплату коммунальных услуг, благоустройство и другие цели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      В Санкт-Петербурге решили застроить жильем территорию с памятником архитектуры

      США уличили в желании установить господство над Европой

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше