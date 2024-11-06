В российском селе пожаловались на разваливающийся памятник героям ВОВ

В бурятском селе пожаловались на разваливающийся памятник героям ВОВ

В бурятском селе Новоспасск пожаловались на разваливающийся памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

На записи, сделанной одним из местных жителей, видно, что территорию, где установлен памятник, огораживает покосившийся, а в некоторых местах и вовсе развалившийся забор. Что касается самого монумента, то одна из плит с именами упала на землю и разбилась, а ее осколки так и остались лежать у подножия. Кроме того, памятник покрылся крупными трещинами, а краска на нем сильно облезла. Сельчане пожаловались, что местная администрация не заинтересована в том, чтобы вернуть монументу надлежащий вид.

Днем ранее стало известно, что в Тобольске коммунисты сломали новому памятнику Ленина пальцы.