В штабе Трампа удивились настолько успешным результатам выборов

CNN: помощники Трампа не ожидали настолько успешных результатов выборов

В штабе республиканца Дональда Трампа, предварительно победившего на выборах в США, не ожидали настолько успешных результатов голосования. Об этом пишет CNN со ссылкой на помощников кандидата на пост главы государства.

«Несколько помощников по предвыборной кампании, с которыми беседовал CNN, не ожидали, что его победа будет такой, как сегодня», — говорится в материале.

В предвыборном штабе Трампа ожидали, что победа республиканцу дастся непросто, возможно, для этого потребуется несколько дней. После объявления итогов голосования помощники Трампа удивились.

Согласно предварительным данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.