В Запорожской области заявили о продвижении российских войск на времевском направлении

Рогов заявил о продвижении ВС РФ на времевском направлении

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о продвижении российских войск на времевском направлении в Запорожской области, его слова приводит РИА Новости.

«Наши ребята пошли вперед. Раньше они наступали с юга со стороны Урожайного и Старомайорского в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока со стороны Шахтерского и Золотой Нивы», — сказал чиновник.

Он добавил, что за последние сутки под контроль взято около 30 квадратных километров. Главной целью ВС РФ на данном направлении является перекрытие логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сосредоточенной во Времевке и Великой Новоселке.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска формируют плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области. Это стало возможно благодаря успехам на ореховском, времевском и южнодонецком направлениях.

