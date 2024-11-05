Рогов рассказал о формировании ВС России плацдарма для наступления в Запорожской области

Рогов: ВС России формируют плацдарм для наступления на Гуляйполе и Орехов

Вооруженные силы (ВС) России формируют плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области. Это стало возможно благодаря успехам российских военных на ореховском, времевском и южнодонецком направлениях, рассказал изданию «Взгляд» председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Складывающаяся на ореховском и времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», — объяснил Рогов.

Политик также допустил, что в будущем командование армии России начнет наступление на данном участке фронта, так как это откроет широкие возможности для установления контроля над Ореховым. Рогов отметил, что такое развитие событий будет грозить Вооруженным силам Украины значительным ухудшением положения в Запорожской области.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ сообщал об атаке России на украинскую военную технику в Запорожской области. По его словам, ВС России нанесли массированный удар при помощи ФАБ-500 на ореховском направлении.