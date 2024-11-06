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21:10, 6 ноября 2024Мир

Во Франции сочли победу Трампа сигналом для Украины

Le Monde: в Киеве беспокоятся из-за победы Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

На Украине обеспокоены неопределенными заявлениями победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа об урегулировании конфликта. Об этом пишет французское издание Le Monde.

По мнению авторов статьи, Трамп является самым непредсказуемым кандидатом на пост президента. Они подчеркнули, что его победа — «прыжок в неизвестность». «Если успех кандидата от Демократической партии Камалы Харрис обеспечил бы какую-то преемственность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, то победа Дональда Трампа сигнализирует о грядущем разрыве», — говорится в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Он также заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Киева от двух партий.

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