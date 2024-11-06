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07:51, 6 ноября 2024Мир

Во Франции оценили первые данные по выборам в США

Политик Филиппо назвал обнадеживающими для Трампа первые данные по выборам в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Jonathan Rebboah / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал предварительные результаты голосования на выборах президента США. Об этом он высказался в эфире передачи Les Incorrectibles на YouTube.

Филиппо назвал обнадеживающими для Трампа первые данные по выборам в США. По мнению политика, в прошлом случались сюрпризы по мере подсчета голосов, однако сейчас Трамп обладает более уверенным лидерством.

«Первые результаты, которые я видел, вселяют оптимизм. Есть еще фактор мошенничества, который мы не можем контролировать, это может случиться внезапно», — отметил он.

Ранее букмекеры оценили Трампа победить на выборах президента. Вероятность составляет 79,8 процента. На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента.

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