Во Франции оценили первые данные по выборам в США

Политик Филиппо назвал обнадеживающими для Трампа первые данные по выборам в США

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал предварительные результаты голосования на выборах президента США. Об этом он высказался в эфире передачи Les Incorrectibles на YouTube.

Филиппо назвал обнадеживающими для Трампа первые данные по выборам в США. По мнению политика, в прошлом случались сюрпризы по мере подсчета голосов, однако сейчас Трамп обладает более уверенным лидерством.

«Первые результаты, которые я видел, вселяют оптимизм. Есть еще фактор мошенничества, который мы не можем контролировать, это может случиться внезапно», — отметил он.

Ранее букмекеры оценили Трампа победить на выборах президента. Вероятность составляет 79,8 процента. На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента.