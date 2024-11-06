Букмекеры оценили шансы Трампа победить на выборах президента

Polymarket: шансы Трампа победить на выборах президента увеличились почти до 80%

Вероятность победы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на выборах главы государства составляет 79,8 процента. Об этом говорят данные букмекерского агентства Polymarket. Об этом пишет ТАСС.

На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента. Сумма ставок на победу Трампа насчитывает около 1,394 миллиарда долларов, Харрис — 888 миллионов долларов, оценили букмекеры.

8 октября газета The New York Times сообщила, что американцы считают Трампа сильным лидером, а Харрис смешной. Журналисты издания сослались на собственный опрос общественного мнения. В частности, сильным лидером Трампа охарактеризовали 48 процентов респондентов, в то время как Харрис — порядка 45 процентов.