Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:12, 6 ноября 2024Мир

Букмекеры оценили шансы Трампа победить на выборах президента

Polymarket: шансы Трампа победить на выборах президента увеличились почти до 80%
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston / Global Look Press

Вероятность победы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа на выборах главы государства составляет 79,8 процента. Об этом говорят данные букмекерского агентства Polymarket. Об этом пишет ТАСС.

На момент 05:35 по московскому времени шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 20,2 процента. Сумма ставок на победу Трампа насчитывает около 1,394 миллиарда долларов, Харрис — 888 миллионов долларов, оценили букмекеры.

8 октября газета The New York Times сообщила, что американцы считают Трампа сильным лидером, а Харрис смешной. Журналисты издания сослались на собственный опрос общественного мнения. В частности, сильным лидером Трампа охарактеризовали 48 процентов респондентов, в то время как Харрис — порядка 45 процентов.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Харрис обошла Трампа в «пророческом регионе», но он лидирует в ключевых штатах. Что известно о ходе выборов в США?

      Бейонсе повторила культовые откровенные образы Памелы Андерсон

      Глава МИД Германии посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией

      В США спрогнозировали победителя президентских выборов

      Пленный рассказал о раненных наемниках из Колумбии в госпитале ВСУ в Константиновке

      Представлены первые результаты подсчетов голосов на выборах в США

      Трамп начал обгонять Харрис в одном из ключевых для победы штатов

      Windows 11 не смогла догнать Windows 10

      В США раскрыли массовый заговор против граждан

      В Вашингтоне заколачивают фанерой витрины магазинов и кафе в преддверии беспорядков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше