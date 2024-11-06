Во Франции заявили о разгромной победе Трампа на выборах в США

Французский политик Филиппо: Трамп одержал разгромную победу на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп одержал разгромную победу на нынешних выборах, что стало победой патриотизма над глобализмом. Об этом в соцсети X заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Победа патриотизма над глобализмом. Победа свободы над цензурой. Победа мира над ястребами. Победа правды над коррупцией. Победа национального суверенитета над империей!», — написал он.

Ранее Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270. Об этом свидетельствуют предварительные данные Fox News.

Согласно последнему прогнозу телеканала, республиканец выиграл у своего-оппонента демократа Камалы Харрис предвыборную гонку 2024 года.