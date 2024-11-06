Задержание пытавшегося взорвать железную дорогу россиянина попало на видео

В Воронежской области задержали мужчину за попытку подрыва железной дороги

В Воронежской области силовики задержали мужчину, который пытался подорвать железнодорожный путь. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в помещение, где скрывается подозреваемый. Они выводят его на улицу, при обыске у него обнаружена украинская символика, иностранная валюта и разная литература.

По версии следствия, в мае 2022 года осужденный получил от представителя Главного управления разведки Минобороны Украины координаты места в Воронеже, в котором было взрывное устройство. Его нужно было заложить под железнодорожное полотно около станции Масловка Ленинского района области. Сотрудники ФСБ предотвратили преступление.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 22,5 года за подготовку подрыва железной дороги.