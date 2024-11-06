Россиянина приговорили к 22,5 года за подготовку подрыва железной дороги

Суд приговорил мужчину к 22,5 года за план подорвать ж/д в Воронежской области

1-й апелляционный суд общей юрисдикции приговорил 32-летнего россиянина к 22,5 года лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые четыре с половиной года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям 30, 281 («Покушение на диверсию»), 275 («Государственная измена») и 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ») УК РФ.

По версии следствия, в мае 2022 года осужденный получил от представителя Главного управления разведки Минобороны Украины координаты места, в котором было взрывное устройство, в Воронеже. Его нужно было заложить под железнодорожное полотно около станции Масловка Ленинского района области. Сотрудники ФСБ предотвратили преступление.

Во время обыска дома у фигуранта изъяли взрывчатое вещество массой около двух килограммов, девять взрывателей различных типов, паспорт гражданина Украины с фотографией россиянина и вымышленными данными.

Ранее в Бурятии суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который по заданию Легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещена) сфотографировал вышку сотовой связи и отправил кадры куратору.