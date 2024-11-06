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10:36, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к восьми годам за фотографию вышки связи для Украины

В Бурятии суд приговорил мужчину к 8 годам за фотографию вышки связи для Украины
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Бурятии суд приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который по заданию Легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещена) сфотографировал вышку сотовой связи и отправил кадры куратору. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые два года осужденный проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, осужденный сам начал переписку с представителем запрещенной организации из-за желания уехать на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против России. Куратор дал ему задание сделать фотографию вышки сотовой связи в поселке Селенгинске, а потом отправить ему кадры и координаты местоположения.

Далее фигурант оформил заграничный паспорт и получил план по въезду на территорию Украины. В результате его задержали.

Ранее в Москве следователи предъявили обвинение 18-летнему местному жителю за попытку вступить в две запрещенные в России террористические организации.

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