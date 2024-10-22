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09:09, 22 октября 2024Силовые структуры

Россиянина обвинили в покушении на госизмену за попытку вступить в запрещенные организации

В Москве следователи предъявили обвинение мужчине за попытку вступить в РДК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве следователи предъявили обвинение 18-летнему местному жителю за попытку вступить в две запрещенные в России террористические организации. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о «Русском Добровольческом Корпусе» и Легионе «Свобода России» (признаны в России террористическими и запрещены), воюющих на стороне Украины. Теперь молодой человек проходит обвиняемым по статьям 30, 275 УК РФ («Покушение на государственную измену») и 30, 205.5 УК РФ («Попытка участвовать в деятельности признанной в России террористической организации»).

Сейчас москвич находится под домашним арестом. Другие подробности его дела не разглашаются.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Челябинской области за подготовку теракта в администрации города.

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