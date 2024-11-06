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11:52, 6 ноября 2024Из жизни

Женщина спрятала деньги от мужа и забыла о них на много лет

В Индии женщина устроила генеральную уборку и нашла толстую пачку денег
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина из Индии устроила генеральную уборку и нашла деньги, которые спрятала от мужа много лет назад. Об этом пишет Hindustan Times.

Пользовательница соцсетей Дипти Габа опубликовала пост о необычной находке. В октябре она готовилась к индийскому празднику Дивали. Одним из обязательных этапов подготовки считается генеральная уборка. В этом году женщина решила разобрать все шкафы и выбросить старые вещи. Однако они не подозревала, что наткнется на забытый тайник.

В укромном уголке дома Габа нашла пластиковый пакет с толстой пачкой купюр. Внутри лежали несколько десятков банкнот номиналом 500 и 1000 рупий. Женщина сама спрятала деньги много лет назад и забыла.о них. К ее разочарованию, за это время старые купюры были изъяты их оборота, с 2016 года расплачиваться рупиями старого образца нельзя.

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Ролик, который она опубликовала, посмотрели больше 22 миллионов раз. Она не уточнила, что именно собирается делать с найденными банкнотами и попробует ли обратиться в банк.

Ранее сообщалось, что пара из швейцарской коммуны Мартиньи нашла на улице потерянный пенсионером конверт с деньгами и вернула его владельцу. Внутри было 20 тысяч швейцарских франков, которые пенсионер снял накануне в банке.

Их время пришло!
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