7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции, а в мире — Международный день борьбы с насилием и травлей в школе. Православные вспоминают праведную Тавифу Иоппийскую. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 7 ноября, кто родился в этот день и какие приметы с ним связаны.
Праздники в России
День Октябрьской революции 1917 года
В советское время это был один из главных государственных праздников. «Красный день календаря» приурочен к событиям 1917 года.
В феврале на смену павшей династии Романовых у руля государства встало либеральное правительство, которое, однако, оказалось неспособным управлять страной, измученной мировой войной и социально-экономическими проблемами. Уже к осени партия большевиков набрала широкую популярность, и 25 октября (7 ноября по новому стилю) в России произошла смена власти, определившая судьбу государства на несколько десятков лет.
День вытрезвителя
7 ноября 1902 года по инициативе врача Федора Архангельского в Туле открылся первый вытрезвитель, или «приют для опьяневших». На церемонии открытия Архангельский напомнил о том, что алкоголизм приводит «к вырождению населения, к экономическому разорению и нравственной порче пораженного им населения».
Какие еще праздники отмечают в России 7 ноября
- День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году;
- День холодца;
- День российского пейнтбола;
- Дeнь тpудoвoй cлaвы и пpoфcoюзнoгo paбoтникa в Ульянoвcкoй oблacти.
Праздники в мире
Международный день борьбы с насилием и травлей в школе
По инициативе ЮНЕСКО этот День отмечается с 2020 года в первый четверг ноября. По данным организации, почти каждый третий учащийся в мире подвергался издевательствам в школе, по крайней мере один раз в течение месяца. Как правило, насилие среди сверстников приводит к разрушительным последствиям: атмосфера страха и тревоги несовместима с хорошей успеваемостью, психические травмы мешают ребенку добиваться успехов в будущем.
Международный день медицинского физика
Праздник учрежден Международной организацией медицинской физики в честь дня рождения Марии Склодовской-Кюри, которую считают первым специалистом в этой сфере.
Сегодня медицинские физики играют ключевую роль в применении технологий для диагностики и лечения рака. Они организуют техническое обслуживание оборудования: рентгеновских аппаратов, томографов, гамма-ножей и так далее — создают безопасные условия для персонала и пациентов медучреждений.
Какие еще праздники отмечают в мире 7 ноября
- Мeждунapoдный дeнь винa Мepлo;
- Международный день проектного менеджера;
- Международный день африканского писателя.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти праведной Тавифы Иоппийской
Согласно преданию, Тавифа была праведной женщиной из христианской общины. Швейным мастерством она зарабатывала себе на жизнь, а также помогала бедным и сиротам. Довольно рано Тавифа ушла из жизни после тяжелой болезни. Близкие так скорбели по ней, что апостол Павел, услышав горестные вопли, воскресил женщину молитвой.
Тавифа вернулась к своей скромной жизни — она не дерзнула взять на себя бремя учительства и апостольского служения. Святая тихо творила милосердные дела и оставалась благодарной за подаренную жизнь. Так, простые добрые дела, доступные каждому христианину, не менее значимы великих духовных подвигов, считает Церковь.
Какие еще церковные праздники отмечают 7 ноября
- День памяти мучеников Маркиана и Мартирия;
- День памяти преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских;
- День памяти мученика Анастасия Аквилейского, Салонского;
- День памяти исповедницы Матроны (Власовой).
Приметы на 7 ноября
В народном календаре 7 ноября — Дедовские плачи. В этот день на Руси оплакивали ушедших предков и готовили поминальный обед.
- Сегодня не стоит устраивать шумные застолья — согласно поверьям, души предков разгневаются и нашлют болезни;
- Совершать сегодня крупные покупки — к бедности;
- Если на деревьях к 7 ноября остается много листьев — зима будет долгой и морозной.
Кто родился 7 ноября
Мария Склодовская-Кюри (1867-1934)
Первая женщина в мире — лауреат Нобелевской премии, первый человек в мире, ставший нобелевским лауреатом два раза и первая преподавательница Сорбонны, Мария Склодовская-Кюри вошла в историю как первооткрыватель радиоактивности и автор этого термина. Вместе с мужем она открыла элементы радий и полоний — кстати, последний назван в честь Польши, родины Марии Склодовской.
Лев Троцкий (1879-1940)
Русский революционер, участник российского и международного коммунистического движения, основатель и идеолог троцкизма. Троцкий был одним из организаторов Октябрьской революции 1917 года, одним из создателей Красной Армии и идеологов Коминтерна.
В первом советском правительстве он занимал пост наркома по иностранным делам, возглавлял Народный комиссариат по военным и морским делам и был председателем Реввоенсовета. С 1923 года — лидер внутрипартийной левой оппозиции по отношению к политическому курсу Иосифа Сталина. В 1927-м Троцкого сняли со всех постов, а позже — лишили советского гражданства. Последние годы он провел за границей.
Кто еще родился 7 ноября
- Альбер Камю (1913-1960) — французский писатель;
- Рина Зеленая (1901-1991) — советская актриса;
- Карло Чечере (1706-1761) — итальянский композитор;
- Георгий Милляр (1903-1993) — советский актер;
- Дмитрий Козак (66 лет) — заместитель руководителя Администрации президента РФ.