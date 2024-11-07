Артемий Лебедев назвал сходство между Россией, США и Германией в лучшие годы

Блогер Лебедев заявил, что в России многое регламентировано, как и в США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал сходство между Россией, США и Германией. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Поскольку мы живем в России, то у нас любят все учесть, любят, чтобы все было, значит, записано. Это тебе не Украина, где вольница — им можно *** класть на все законы. У нас все, ***, как в Америке, как в Германии в лучшие годы», — заявил блогер.

Он уточнил, что в России многое регламентировано. В частности, отметил блогер, это коснулась питьевой воды, бутылки с которой маркируют пометкой «Честный знак». Лебедев заявил, что считает эту маркировку ненужной.

Ранее дизайнер назвал другое сходство между Россией и Соединенными Штатами. Он рассказал, что в обеих странах есть закон об иностранных агентах и экстремистах. Лебедев счел полной глупостью предупреждающую о статусе экстремиста или иностранного агента маркировку.